Корпус школы № 1 в подмосковной Дрезне обновлен на 60%

Ремонтные работы во втором корпусе школы № 1 в Дрезне Московской области выполнены на 60%. Полностью обновить учреждение планируется в этом году при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
На площадке задействованы 65 рабочих и строительная техника. В здании уже завершили демонтаж старых конструкций, в настоящее время продолжаются общестроительные и отделочные работы. Специалисты ремонтируют кровлю и фасад, устанавливают новые окна, а также прокладывают инженерные сети.
Проект предполагает комплексную модернизацию корпуса — от обновления инженерных коммуникаций до полной замены сантехнического оборудования, дверей и окон. Также в порядок приведут входные группы, выполнят внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.