Волгоградцы устроили в ЦПКиО праздничный забег с флагами

Кстати! Если вы считаете, что в 75 лет люди уже не бегают, а переходят на медленный шаг, спешим вас убедить в обратном. Вместе с другими волгоградцами праздник спорта сегодня отмечали горожане в возрасте 72 и 75 лет. Бежали они, конечно, не для результатов. Для души. И для праздничного настроения. Впрочем, о медалях и финальном времени сегодня вряд ли думали и остальные участники — настолько теплая, по-семейному дружная и отнюдь не соперническая атмосфера сложилась на площадке.