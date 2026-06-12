По Калининграду пронесли триколор длиной 80 метров в День России

КАЛИНИНГРАД, 12 июн — РИА Новости. Триколор длиной 80 метров пронесли в День России учащиеся кадетских классов и школ по центру Калининграда, передает корреспондент РИА Новости.
Флаг длиной 80 метров кадеты пронесли не только в честь национального праздника, но и в честь Калининградской области, 80 лет которой исполнится 4 июля.
«Этот праздник проходит сегодня и 80-летие нашей Калининградской области. Мы действительно с вами гордимся историей нашего региона. А гордость начинается с каждого двора, с каждой семьи, с каждой улицы. Все то, что сделано было за эти 80 лет. Ну и, конечно, самая главная гордость наша, это то, что мы с вами находимся на самом западном форпосте России, охраняем рубежи нашей большой, любимой страны. На нас вся надежда», — сказал, приветствуя жителей региона, губернатор Алексей Беспрозванных.
Губернатор поблагодарил ветеранов, кто после войны восстанавливал Калининградскую область и вручил ветеранам медали «80 лет Калининградской области». На главной сцене праздника глава региона вручил также награды участникам СВО и нагрудные знаки «Горячее сердце». 15 юных жителей области получили паспорта.
Праздник в Калининграде состоялся на разных площадках города. В музее янтаря прошел первый фестиваль военно-исторической реконструкции «Эпохи янтарного края». Реконструкторы воссоздали быт различных исторических эпох.
Праздничные мероприятия состоялись также во всех муниципалитетах Калининградской области — велопробеги, квесты, шествия, концерты, ярмарки и различные мастер-классы.