По Калининграду пронесли триколор длиной 80 метров в День России

«Этот праздник проходит сегодня и 80-летие нашей Калининградской области. Мы действительно с вами гордимся историей нашего региона. А гордость начинается с каждого двора, с каждой семьи, с каждой улицы. Все то, что сделано было за эти 80 лет. Ну и, конечно, самая главная гордость наша, это то, что мы с вами находимся на самом западном форпосте России, охраняем рубежи нашей большой, любимой страны. На нас вся надежда», — сказал, приветствуя жителей региона, губернатор Алексей Беспрозванных.