Военнослужащим МВО вручили госнаграды в День России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Военнослужащим Московского военного округа вручили госнаграды в День России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВО.
«В День России временно исполняющий обязанности командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим при исполнении своих обязанностей», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что были вручены Медаль ордена «За Заслуги перед Отечеством», Медаль «Суворова», Медаль «Жукова» и медаль «За воинскую доблесть».
«Генерал-лейтенант Игорь Серицкий поблагодарил военнослужащих за самоотверженность и мужество, личный вклад в общее дело и высокий профессионализм, проявленный в ходе выполнения своих обязанностей по защите государства», — уточнили в МВО.
После награждения для военнослужащих и членов их семей выступил ансамбль песни и пляски Московского военного округа.