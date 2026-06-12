Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащим МВО вручили госнаграды в День России

Военнослужащих МВО наградили в День России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Военнослужащим Московского военного округа вручили госнаграды в День России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВО.

«В День России временно исполняющий обязанности командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим при исполнении своих обязанностей», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что были вручены Медаль ордена «За Заслуги перед Отечеством», Медаль «Суворова», Медаль «Жукова» и медаль «За воинскую доблесть».

«Генерал-лейтенант Игорь Серицкий поблагодарил военнослужащих за самоотверженность и мужество, личный вклад в общее дело и высокий профессионализм, проявленный в ходе выполнения своих обязанностей по защите государства», — уточнили в МВО.

После награждения для военнослужащих и членов их семей выступил ансамбль песни и пляски Московского военного округа.