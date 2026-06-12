Сотрудники силовых ведомств Дона записали клип в честь Дня России

Сотрудники силовых структур Ростовской области записали видеоклип на песню «Россия», чтобы поздравить жителей региона с праздником — Днём России. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по донскому региону.
В съёмках приняли участие полицейские, спасатели МЧС, росгвардейцы, сотрудники СК, прокуратуры, погрануправления, ГУФСИН и судебные приставы.
«Те, кто ежедневно, не щадя сил, стоит на страже закона и безопасности граждан, в едином строю выразили свою любовь к Родине, сменив служебные будни на творческий порыв», — подчеркнули в СУ СК России по Ростовской области.
Видеоролик о силе, гордости, чести и любви к Родине снимали в живописных местах донской столицы.