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Сотрудники силовых ведомств Дона записали клип в честь Дня России

В съёмках приняли участие полицейские, спасатели МЧС, росгвардейцы, сотрудники СК, прокуратуры, погрануправления, ФСИН и судебные приставы.

Сотрудники силовых структур Ростовской области записали видеоклип на песню «Россия», чтобы поздравить жителей региона с праздником — Днём России. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по донскому региону.

В съёмках приняли участие полицейские, спасатели МЧС, росгвардейцы, сотрудники СК, прокуратуры, погрануправления, ГУФСИН и судебные приставы.

«Те, кто ежедневно, не щадя сил, стоит на страже закона и безопасности граждан, в едином строю выразили свою любовь к Родине, сменив служебные будни на творческий порыв», — подчеркнули в СУ СК России по Ростовской области.

Видеоролик о силе, гордости, чести и любви к Родине снимали в живописных местах донской столицы.

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