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Путин поблагодарил Москалькову за десять лет работы на посту омбудсмена

Путинпоблагодарил Москалькову за 10 лет работы на посту омбудсмена.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле поблагодарил Татьяну Москалькову за десять лет работы на посту уполномоченного по правам человека в России.

Путин в День России традиционно наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. Среди награжденных была и Москалькова.

Во время общения после церемонии она поблагодарила президента за десять лет совместной работы.

«Спасибо вам за эту работу и за эти десять лет», — ответил Путин.

Москалькова занимала пост омбудсмена с 2016 по 2026 год.