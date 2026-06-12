Путин поблагодарил Москалькову за десять лет работы на посту омбудсмена

Путин в День России традиционно наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. Среди награжденных была и Москалькова.