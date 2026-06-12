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В Воронежской области выбрали первых победителей конкурса «Строймастер»

В регионе определили лучших монтажника, каменщика и штукатура.

Источник: Национальные проекты России

Региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» стартовал в Воронежской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победителей определили по первым трем номинациям, сообщили в министерстве строительства региона.

В этом году местом состязаний стали строительная площадка жилого дома на улице Ворошилова и учебные мастерские Воронежского колледжа сварки и промышленных технологий. На конкурс заявились представители 20 строительных организаций региона. Участникам необходимо было преодолеть два этапа — теоретический и практический.

По итогам первого дня соревнований в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» победу одержал Илья Корякин. Звание лучшего каменщика присвоено Павлу Ериськину, а золото в категории «Лучший штукатур» завоевал Шерали Рузметов. Все победители и призеры получили дипломы и ценные подарки. Впереди еще 11 номинаций, лучшие будут представлять Воронежскую область на всероссийском этапе национального конкурса.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.