В Воронежской области выбрали первых победителей конкурса «Строймастер»

Региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» стартовал в Воронежской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победителей определили по первым трем номинациям, сообщили в министерстве строительства региона.
В этом году местом состязаний стали строительная площадка жилого дома на улице Ворошилова и учебные мастерские Воронежского колледжа сварки и промышленных технологий. На конкурс заявились представители 20 строительных организаций региона. Участникам необходимо было преодолеть два этапа — теоретический и практический.
По итогам первого дня соревнований в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» победу одержал Илья Корякин. Звание лучшего каменщика присвоено Павлу Ериськину, а золото в категории «Лучший штукатур» завоевал Шерали Рузметов. Все победители и призеры получили дипломы и ценные подарки. Впереди еще 11 номинаций, лучшие будут представлять Воронежскую область на всероссийском этапе национального конкурса.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.