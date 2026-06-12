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Экипаж подводного крейсера «Пермь» поздравил пермяков с Днем города

Моряки передали поздравления с боевого дежурства.

Источник: Комсомольская правда

Моряки-подводники крейсера «Пермь» Тихоокеанского флота передали поздравления пермякам с Днем города. Они сделали видеозапись во время несения боевого дежурства. В своем праздничном обращении моряки назвали Пермь городом со своим характером и душой.

«Все, кто любит Пермь знают, что счастье не за горами — оно всегда рядом. Как на борту, так и на суше нас объединяет сплоченность, взаимопомощь и преданность общему делу. Пусть в ваших домах будет мир и гармония, в делах — успех, а в сердцах — гордость за наш город. С праздником!», — говорят подводники.

Свое поздравление они завершили трехкратным «Ура!».

Не так давно делегация моряков-подводников побывала в Перми. В День Победы 9 мая. командир экипажа атомного подводного крейсера «Пермь» Сергей Мазуренко и заместителем командира экипажа по воспитательной работе Джамбулат Тебаев встретились с руководством и общественностью города, учащимися Пермской кадетской школы № 1.

Атомный подводный крейсер «Пермь» (К-572) является первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Подводную лодку заложили на стапелях Северодвинска 29 июля 2016 года, спустили на воду — 27 марта 2025 года.

Соглашение по взаимодействию в патриотической и профориентационной направленности между администрацией города и войсковой частью атомного подводного крейсера «Пермь» было подписано в День города 12 июня 2025 года.