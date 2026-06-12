Экипаж подводного крейсера «Пермь» поздравил пермяков с Днем города

«Все, кто любит Пермь знают, что счастье не за горами — оно всегда рядом. Как на борту, так и на суше нас объединяет сплоченность, взаимопомощь и преданность общему делу. Пусть в ваших домах будет мир и гармония, в делах — успех, а в сердцах — гордость за наш город. С праздником!», — говорят подводники.