Путин поблагодарил лауреатов госпремий за работу в интересах России

Церемония награждения прошла в Георгиевском зале Кремля. Президент вручил золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» и государственные премии РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2025 год.