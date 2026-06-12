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Путин поблагодарил лауреатов госпремий за работу в интересах России

Путин поблагодарил лауреатов госпремий за работу в интересах и в честь России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения медалей «Герой Труда» и государственных премий поблагодарил награжденных за работу в интересах и в честь России.

Глава государства в пятницу, в День России, в Кремле вручил медали «Герой Труда» и государственные премии. После церемонии президент пообщался с участниками в неформальной обстановке.

«Еще раз поздравляю вас всех с государственными наградами», — сказал Путин.

Он также поблагодарил награжденных за их работу.

«В интересах и в честь России», — отметил президент.

Церемония награждения прошла в Георгиевском зале Кремля. Президент вручил золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» и государственные премии РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2025 год.