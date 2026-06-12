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Скумбрия против лосося. Почему дешёвая рыба оказалась полезнее красной

Долгое время скумбрия считалась рыбой «второго сорта», однако сегодня диетологи пересматривают это отношение: по содержанию жирных кислоь омега-3 скумбрия нередко обгоняет дорогую красную рыбу.

Долгое время скумбрия считалась рыбой «второго сорта» — её место было на прилавке рядом с килькой и мойвой, но никак не рядом с благородным лососем, форелью или сёмгой. Однако сегодня диетологи пересматривают это отношение: по содержанию жирных кислот омега-3 скумбрия нередко обгоняет дорогую красную рыбу. Правда, есть и важные ограничения — этот продукт подходит далеко не всем. Почему дешёвая рыба оказалась полезнее красной, разбирался vlg.aif.ru.

Омега-3: где её больше.

По содержанию полезных жирных кислот скумбрия действительно может быть богаче форели, лосося и сёмги. Особенно это касается дикой атлантической скумбрии. В ней содержится большое количество EPA и DHA — тех самых соединений, ради которых люди покупают дорогую рыбу и биодобавки.

Омега-3, которая содержится в скумбрии, необходима для здоровья сосудов, участвует в регуляции воспалительных процессов, поддерживает работу мозга, влияет на состояние кожи, регулирует гормональный баланс и защищает клеточные мембраны.

Волгоградский врач Алёна Парецкая говорит: скумбрия входит в число продуктов, содержащих «гормон счастья» — серотонин. Если включать её в свой рацион, легко победить осеннюю хандру. Плюс эта рыба помогает укрепить осенний иммунитет, когда организм человека особенно нуждается в поддержке — за счёт той же омега-3 и витамина D. А кроме того — поддержать здоровье щитовидной железы.

Также скумбрия включена в число суперпродуктов, помогающих снимать воспаление в мозге и защищать его от негативного воздействия, снизить кровяное давление.

В то же время стоит она в разы дешевле качественной красной рыбы, что делает её доступным продуктом для регулярного рациона. Тем более что в фермерском лососе содержание омеги-3 может быть значительно ниже, особенно если он выращивался на комбикормах с высоким содержанием растительных масел.

Жирная рыба — не значит вредная.

Многие до сих пор боятся жирной рыбы, считая её слишком калорийной. Но жир жиру рознь. Жир скумбрии содержит не только омегу-3, но и жирорастворимые витамины — D, А, Е. Кроме того, такая рыба хорошо насыщает и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Доктор Зухра Павлова объясняет: жиры — не враги. А вот их отсутствие в рационе может навредить.

Жиры помогают строить клетки мозга, участвуют в гормональной системе, регулируют воспаления, защищают от остеопороза и преждевременного старения, без них не усваиваются жирорастворимые витамины.

Их недостаток опасен тем, что у человека может снизится иммунитет и наступить депрессия, начаться проблемы с кожей и сосудами, повыситься риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Для людей, которые редко едят рыбу или испытывают дефицит омеги-3, скумбрия может стать отличным вариантом включения полезных жиров в рацион. Особенно актуальна жирная рыба в холодное время года, когда возрастает нагрузка на иммунную систему и обостряется дефицит витамина D.

Как готовить, чтобы получить максимум пользы.

Самые полезные способы приготовления — запекание, тушение или готовка на пару. При запекании важно не использовать майонез или тяжёлые соусы. Маринад можно делать на основе лимона, зелени, чеснока и специй. При необходимости можно добавить немного оливкового масла.

Скумбрия хорошо сочетается с розмарином, тимьяном, чёрным и красным перцем, укропом и лимонной цедрой. А вот копчёную скумбрию диетологи рекомендуют ограничивать. В ней много соли, которая усиливает отёки и нагрузку на сосуды. Плюс промышленное копчение может сопровождаться образованием нежелательных соединений.

Выбирать рыбу тоже нужно уметь. У свежей скумбрии — плотная структура, светлые глаза и нейтральный морской запах. Никакой резкой «рыбной» вони быть не должно.

Рецепты от Алёны Парецкой.

Для скумбрии, запечённой с овощами, понадобятся две рыбины. Очистив их от внутренностей и хорошо промыв, нужно натереть рыбу солью, перцем и лимонным соком. Болгарский перец, луковицу и кабачок нарезать крупными кусками, выложить в форму для запекания сначала скумбрию, а вокруг неё — овощи. Полить всё оливковым маслом, посыпать пряностями и запечь.

Для скумбрии в пряном чае и луковой шелухе также нужны две рыбины, а для рассола: 1,5 литра воды, 1,5 ст. л. сахара, по 3 ст. л. соли и чёрного листового чая, пара горстей луковой шелухи и пряности: гвоздика, черный и душистый перец.

Рассол довести до кипения, после пары минут снять и остудить до комнатной температуры, процедить и залить им очищенную, тщательно промытую рыбу без головы и хвоста, предварительно обсушив её бумажными полотенцами. Готово блюдо будет после трёх дней в холодильнике. В течение этого времени ее нужно переворачивать пару раз в день, чтобы она равномерно промариновалась.

Кому скумбрия противопоказана.

Несмотря на все плюсы, у этой рыбы есть важный минус — высокое содержание пуринов. Пурины — это вещества, при распаде которых образуется мочевая кислота. У здорового человека организм обычно справляется с этим нормально. Но при нарушении пуринового обмена избыток мочевой кислоты может накапливаться и провоцировать серьёзные проблемы.

Поэтому скумбрию стоит ограничивать людям с подагрой, повышенной мочевой кислотой, некоторыми заболеваниями почек и склонностью к мочекаменной болезни. Особенно осторожными нужно быть с копчёной и консервированной рыбой — там пуринов ещё больше.

Также жирная рыба не всегда хорошо переносится при обострении заболеваний желчного пузыря, панкреатите и выраженных нарушениях работы желудочно-кишечного тракта.

А как же ртуть?

Многих беспокоит содержание в рыбе ртути и тяжёлых металлов. Скумбрия — хищник, поэтому теоретически может их накапливать. Но здесь есть важный нюанс: разные виды скумбрии отличаются.

Атлантическая скумбрия считается относительно безопасной по содержанию тяжёлых металлов. А вот крупные океанические виды действительно могут накапливать их больше. Именно поэтому диетологи советуют разнообразить рацион, а не делать ставку только на один продукт. Оптимально чередовать скумбрию, сардины, сельдь, красную рыбу и белую морскую рыбу.