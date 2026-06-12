Скумбрия против лосося. Почему дешёвая рыба оказалась полезнее красной

Долгое время скумбрия считалась рыбой «второго сорта» — её место было на прилавке рядом с килькой и мойвой, но никак не рядом с благородным лососем, форелью или сёмгой. Однако сегодня диетологи пересматривают это отношение: по содержанию жирных кислот омега-3 скумбрия нередко обгоняет дорогую красную рыбу. Правда, есть и важные ограничения — этот продукт подходит далеко не всем. Почему дешёвая рыба оказалась полезнее красной, разбирался vlg.aif.ru.