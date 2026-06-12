Скумбрия против лосося. Почему дешёвая рыба оказалась полезнее красной

Долгое время скумбрия считалась рыбой «второго сорта» — её место было на прилавке рядом с килькой и мойвой, но никак не рядом с благородным лососем, форелью или сёмгой. Однако сегодня диетологи пересматривают это отношение: по содержанию жирных кислот омега-3 скумбрия нередко обгоняет дорогую красную рыбу. Правда, есть и важные ограничения — этот продукт подходит далеко не всем. Почему дешёвая рыба оказалась полезнее красной, разбирался vlg.aif.ru.
Омега-3: где её больше.
По содержанию полезных жирных кислот скумбрия действительно может быть богаче форели, лосося и сёмги. Особенно это касается дикой атлантической скумбрии. В ней содержится большое количество EPA и DHA — тех самых соединений, ради которых люди покупают дорогую рыбу и биодобавки.
Омега-3, которая содержится в скумбрии, необходима для здоровья сосудов, участвует в регуляции воспалительных процессов, поддерживает работу мозга, влияет на состояние кожи, регулирует гормональный баланс и защищает клеточные мембраны.
Волгоградский врач Алёна Парецкая говорит: скумбрия входит в число продуктов, содержащих «гормон счастья» — серотонин. Если включать её в свой рацион, легко победить осеннюю хандру. Плюс эта рыба помогает укрепить осенний иммунитет, когда организм человека особенно нуждается в поддержке — за счёт той же омега-3 и витамина D. А кроме того — поддержать здоровье щитовидной железы.
Также скумбрия включена в число суперпродуктов, помогающих снимать воспаление в мозге и защищать его от негативного воздействия, снизить кровяное давление.
В то же время стоит она в разы дешевле качественной красной рыбы, что делает её доступным продуктом для регулярного рациона. Тем более что в фермерском лососе содержание омеги-3 может быть значительно ниже, особенно если он выращивался на комбикормах с высоким содержанием растительных масел.
Жирная рыба — не значит вредная.
Многие до сих пор боятся жирной рыбы, считая её слишком калорийной. Но жир жиру рознь. Жир скумбрии содержит не только омегу-3, но и жирорастворимые витамины — D, А, Е. Кроме того, такая рыба хорошо насыщает и помогает дольше сохранять чувство сытости.
Доктор Зухра Павлова объясняет: жиры — не враги. А вот их отсутствие в рационе может навредить.
Жиры помогают строить клетки мозга, участвуют в гормональной системе, регулируют воспаления, защищают от остеопороза и преждевременного старения, без них не усваиваются жирорастворимые витамины.
Их недостаток опасен тем, что у человека может снизится иммунитет и наступить депрессия, начаться проблемы с кожей и сосудами, повыситься риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Для людей, которые редко едят рыбу или испытывают дефицит омеги-3, скумбрия может стать отличным вариантом включения полезных жиров в рацион. Особенно актуальна жирная рыба в холодное время года, когда возрастает нагрузка на иммунную систему и обостряется дефицит витамина D.
Как готовить, чтобы получить максимум пользы.
Самые полезные способы приготовления — запекание, тушение или готовка на пару. При запекании важно не использовать майонез или тяжёлые соусы. Маринад можно делать на основе лимона, зелени, чеснока и специй. При необходимости можно добавить немного оливкового масла.
Скумбрия хорошо сочетается с розмарином, тимьяном, чёрным и красным перцем, укропом и лимонной цедрой. А вот копчёную скумбрию диетологи рекомендуют ограничивать. В ней много соли, которая усиливает отёки и нагрузку на сосуды. Плюс промышленное копчение может сопровождаться образованием нежелательных соединений.
Выбирать рыбу тоже нужно уметь. У свежей скумбрии — плотная структура, светлые глаза и нейтральный морской запах. Никакой резкой «рыбной» вони быть не должно.
Рецепты от Алёны Парецкой.
Для скумбрии, запечённой с овощами, понадобятся две рыбины. Очистив их от внутренностей и хорошо промыв, нужно натереть рыбу солью, перцем и лимонным соком. Болгарский перец, луковицу и кабачок нарезать крупными кусками, выложить в форму для запекания сначала скумбрию, а вокруг неё — овощи. Полить всё оливковым маслом, посыпать пряностями и запечь.
Для скумбрии в пряном чае и луковой шелухе также нужны две рыбины, а для рассола: 1,5 литра воды, 1,5 ст. л. сахара, по 3 ст. л. соли и чёрного листового чая, пара горстей луковой шелухи и пряности: гвоздика, черный и душистый перец.
Рассол довести до кипения, после пары минут снять и остудить до комнатной температуры, процедить и залить им очищенную, тщательно промытую рыбу без головы и хвоста, предварительно обсушив её бумажными полотенцами. Готово блюдо будет после трёх дней в холодильнике. В течение этого времени ее нужно переворачивать пару раз в день, чтобы она равномерно промариновалась.
Кому скумбрия противопоказана.
Несмотря на все плюсы, у этой рыбы есть важный минус — высокое содержание пуринов. Пурины — это вещества, при распаде которых образуется мочевая кислота. У здорового человека организм обычно справляется с этим нормально. Но при нарушении пуринового обмена избыток мочевой кислоты может накапливаться и провоцировать серьёзные проблемы.
Поэтому скумбрию стоит ограничивать людям с подагрой, повышенной мочевой кислотой, некоторыми заболеваниями почек и склонностью к мочекаменной болезни. Особенно осторожными нужно быть с копчёной и консервированной рыбой — там пуринов ещё больше.
Также жирная рыба не всегда хорошо переносится при обострении заболеваний желчного пузыря, панкреатите и выраженных нарушениях работы желудочно-кишечного тракта.
А как же ртуть?
Многих беспокоит содержание в рыбе ртути и тяжёлых металлов. Скумбрия — хищник, поэтому теоретически может их накапливать. Но здесь есть важный нюанс: разные виды скумбрии отличаются.
Атлантическая скумбрия считается относительно безопасной по содержанию тяжёлых металлов. А вот крупные океанические виды действительно могут накапливать их больше. Именно поэтому диетологи советуют разнообразить рацион, а не делать ставку только на один продукт. Оптимально чередовать скумбрию, сардины, сельдь, красную рыбу и белую морскую рыбу.