Александр Колесниченко получил награду от Путина в Волгограде

В качестве примера успешного развития можно привести масштабный инвестиционный проект 2025 года — создание современного молочного комплекса на базе СП «Донское». Его реализовали при значительной государственной поддержке, что подчеркивает важность и перспективность данного направления. Сегодня общее поголовье крупного рогатого скота голштинской породы превышает 10 тысяч голов, из которых более 4 тысяч — это дойные коровы. На одну фуражную корову в хозяйстве приходится 11 282 килограмма молока в год. По данным, этот комплекс входит в топ-50 лучших молочных хозяйств всей России.