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Александр Колесниченко получил награду от Путина в Волгограде

Президент России вручил высокую награду главе образцового сельхозпредприятия Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил Александра Колесниченко, генерального директора ООО «СП “Донское”, с вручением золотой медали “Герой Труда Российской Федерации”. Высокую награду аграрию вручил Президент Владимир Путин в День России, во время торжественной церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, сообщает сайт volgograd.kp.ru на обладминистрацию.

В качестве примера успешного развития можно привести масштабный инвестиционный проект 2025 года — создание современного молочного комплекса на базе СП «Донское». Его реализовали при значительной государственной поддержке, что подчеркивает важность и перспективность данного направления. Сегодня общее поголовье крупного рогатого скота голштинской породы превышает 10 тысяч голов, из которых более 4 тысяч — это дойные коровы. На одну фуражную корову в хозяйстве приходится 11 282 килограмма молока в год. По данным, этот комплекс входит в топ-50 лучших молочных хозяйств всей России.