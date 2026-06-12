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Воронежцев предупредили о желтом уровне опасности из-за тумана, гроз и града

Ряд неблагоприятных явлений стоит ожидать в ночь на 13 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области продлен желтый уровень погодной опасности на 13 июня. По данным прогностической карты ЦФО, в ближайшие сутки ожидается сразу несколько неблагоприятных явлений.

Предупреждение действует с вечера пятницы. Так, с 18 часов 12 июня до 6 утра 13 июня местами прогнозируется туман.

А в субботу с 6 утра до 18 часов в отдельных районах области ожидаются грозы, местами ливни и град.

Помимо этого, до 6 утра 14 июня сохранится высокая пожарная опасность — местами 4 класс горимости. Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, водителям — быть внимательными на дорогах в условиях ограниченной видимости.