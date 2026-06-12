Грань между рабочим классом и интеллигенцией стирается, заявил Путин

Путин в День России наградил в Кремле Героев Труда и лауреатов государственных премий в областях науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. После торжественной церемонии российский лидер пообщался с ними за бокалом шампанского. Во время общения токарь предприятия «Электронспецтехника» Анатолий Свиридов, удостоенный звания Героя Труда Российской Федерации, поблагодарил главу государства от рабочего класса и пожелал ему здоровья, удачи и долгих лет жизни.