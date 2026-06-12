Проект донских студентов получил награду международной премии «Гравитация»

Студенческий проект учащихся Южного федерального университета (ЮФУ) был отмечен специальной наградой на международной премии в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Такие достижения отвечают задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Церемония награждения состоялась 29 мая в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Проект «Лерниум» удостоился награды «Перспективный проект. Выбор банка ПСБ». Его создали студенты Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ под руководством эксперта по управлению инновациями и коммерциализации технологий Татьяны Калашниковой.
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Премия «Гравитация», которая проводится уже в четвертый раз, организована Президентской академией, Томским государственным университетом, Ассоциацией «Университетский консорциум исследователей больших данных» и РУДН.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.