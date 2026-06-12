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Волгоградские фермеры рассказали о будущем сезона арбузов

Волгоградские фермеры надеются на щедрый урожай арбузов. По их словам, жаркая погода в.

Волгоградские фермеры надеются на щедрый урожай арбузов. По их словам, жаркая погода в сочетании с уже прошедшими и еще ожидающимися в регионе дождями практически идеальна для бахчевых культур.

— Пока все взошло отлично. Мы уже сделали первую прополочку, расчистив траву и освободив место для арбузов, — рассказывает фермер из Камышинского района Елена Ковалева. — Правда, сегодня увидели налетевшую тучу и сразу подумали: «Только бы не град». Бывало же такое, что шары размером с теннисные мячики уничтожали весь урожай!

К слову, раньше людей опробовать наливающиеся соком ягоды рассчитывает не только голодная до урожая саранча, но и косули, вполне вольготно ощущающие себя на бахчах.

— Косуль действительно очень много. А недавно едем на участки и видим, как по ним расхаживает кабан. Эдакой хозяйской походкой, — улыбается Елена Ковалева. — Это все, конечно, мелочи. Главное, что ягодам уже сейчас достаточно влаги. А если в регионе пройдет еще несколько дождей, то мы можем рассчитывать и на богатырские плоды. Ждать осталось недолго — первую партию будем собирать в начале августа.

Фото Алексея Костякова.