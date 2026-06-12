Волгоградские фермеры рассказали о будущем сезона арбузов

— Косуль действительно очень много. А недавно едем на участки и видим, как по ним расхаживает кабан. Эдакой хозяйской походкой, — улыбается Елена Ковалева. — Это все, конечно, мелочи. Главное, что ягодам уже сейчас достаточно влаги. А если в регионе пройдет еще несколько дождей, то мы можем рассчитывать и на богатырские плоды. Ждать осталось недолго — первую партию будем собирать в начале августа.