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Нижегородские танкисты поблагодарили земляков за гуманитарную помощь

Посылки были собраны в преддверии Дня России.

Военнослужащие танковых подразделений, находящиеся на передовой, адресовали жителям Нижегородской области поздравление с Днем России и выразили признательность за постоянное внимание и заботу.

Специально к праздничной дате в места дислокации воинских частей, где несут службу нижегородцы, была доставлена очередная партия гуманитарной помощи. Бойцам передали обширный перечень технических средств и материалов, предназначенных для эффективного ведения боевых действий, сохранения жизней и налаживания полевого быта.

В состав отправления вошла крупная партия высокодефицитных FPV-коптеров, современное коммуникационное оборудование, тепловизоры, разведывательные дроны, автономные электрогенераторы, пиломатериалы и рабочий инвентарь.

Помимо этого, активисты волонтерских объединений подготовили для отправки защитные маскировочные сети. Доставку важного груза осуществили представители координационного центра поддержки военнослужащих, функционирующего на площадке Дома народного единства.

В общей сложности с 2022 года по запросам оборонного ведомства из Нижегородской области было отправлено более 790 автоколонн, которые привезли на фронт свыше 5200 тонн необходимых вещей и более 340 автомобилей.

В сборе этих посылок задействованы тысячи неравнодушных нижегородцев, среди которых члены общественных объединений, волонтеры «Единой России» и рядовые граждане. Выражаю глубокую признательность всем, кто оказывает посильное содействие в приближении нашей общей Победы!

Мы гордимся нашими мужественными земляками и направляем им слова благодарности от жителей всей области и от себя лично.

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