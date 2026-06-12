Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Нижнекамске, пострадали четверо

«~Более 20 человек сейчас размещаются в лагере “Алмаш”~. По моему решению с завтрашнего дня все нуждающиеся будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома. С каждой семьей работаем индивидуально, оказываем всю необходимую поддержку», — рассказал Беляев.