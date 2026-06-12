Путин и Герои Труда поговорили о своих рабочих разрядах

Путин в День России наградил в Кремле Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. После торжественной церемонии президент пообщался с ними за бокалом шампанского.