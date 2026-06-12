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Путин и Герои Труда поговорили о своих рабочих разрядах

Путин поговорил с Героями Труда и рассказал, что имеет четвертый разряд плотника.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил с Героями Труда о рабочих разрядах и рассказал, что имеет четвертый разряд плотника.

Путин в День России наградил в Кремле Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. После торжественной церемонии президент пообщался с ними за бокалом шампанского.

Во время общения токарь «Электронспецтехника» Анатолий Свиридов, удостоенный звания Героя Труда РФ, заверил Путина: «Рабочий класс с вами, Владимир Владимирович».

«Это самое главное. Интеллигенция — это так, как в советское время говорили — прокладка», — пошутил президент.

В свою очередь, директор завода «Фиолент» Александр Баталин сообщил, что по профессии он фрезеровщик.

«А у меня четвертый разряд плотника», — рассказал Путин.

«Да вы что, у меня третий, надо работать над собой», — ответил директор завода.

Также Путина поблагодарил гендиректор сельскохозяйственного предприятия «Донское» из Волгоградской области Александр Колесниченко, удостоенный звания Героя Труда.

«Крестьяне всегда были надежной опорой государства российского, во все времена», — сказал Колесниченко.