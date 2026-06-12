Путин и Герои Труда поговорили о своих рабочих разрядах

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил с Героями Труда о рабочих разрядах и рассказал, что имеет четвертый разряд плотника.
Путин в День России наградил в Кремле Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. После торжественной церемонии президент пообщался с ними за бокалом шампанского.
Во время общения токарь «Электронспецтехника» Анатолий Свиридов, удостоенный звания Героя Труда РФ, заверил Путина: «Рабочий класс с вами, Владимир Владимирович».
«Это самое главное. Интеллигенция — это так, как в советское время говорили — прокладка», — пошутил президент.
В свою очередь, директор завода «Фиолент» Александр Баталин сообщил, что по профессии он фрезеровщик.
«А у меня четвертый разряд плотника», — рассказал Путин.
«Да вы что, у меня третий, надо работать над собой», — ответил директор завода.
Также Путина поблагодарил гендиректор сельскохозяйственного предприятия «Донское» из Волгоградской области Александр Колесниченко, удостоенный звания Героя Труда.
«Крестьяне всегда были надежной опорой государства российского, во все времена», — сказал Колесниченко.