Две цирковые обезьяны поселились в Иркутском зоосаде

Об этом сообщили в соцсетях учреждения.
«Знакомьтесь: макака-резус Чип, которому уже 20 лет, и лапундер Тёма, которому 15 лет», — говорится в сообщении.
Сотрудники зоосада отметили, что обезьяны приехали в хорошем состоянии. Сейчас они живут во временных, но просторных вольерах, а скоро их переселят в ещё более удобные помещения, где они смогут спокойно отдыхать и привыкать к новому месту обитания.
Напомним, что 8 марта в зоосаде проснулся барсук. Эти зверьки с приходом холодов всё реже и реже покидают свою нору. В этот период они обустраивают своё жилище, загораживая вход в него листьями и землёй. В зимнее время барсук спит и просыпается, когда чувствует приближение весеннего тепла.