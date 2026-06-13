Две цирковые обезьяны поселились в Иркутском зоосаде

Напомним, что 8 марта в зоосаде проснулся барсук. Эти зверьки с приходом холодов всё реже и реже покидают свою нору. В этот период они обустраивают своё жилище, загораживая вход в него листьями и землёй. В зимнее время барсук спит и просыпается, когда чувствует приближение весеннего тепла.