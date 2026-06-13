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Две цирковые обезьяны поселились в Иркутском зоосаде

В Иркутском зоосаде появились макака-резус Чип и лапундер Тёма, которые долгое время выступали в цирке.

Источник: Иркутский зоосад

Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

«Знакомьтесь: макака-резус Чип, которому уже 20 лет, и лапундер Тёма, которому 15 лет», — говорится в сообщении.

Сотрудники зоосада отметили, что обезьяны приехали в хорошем состоянии. Сейчас они живут во временных, но просторных вольерах, а скоро их переселят в ещё более удобные помещения, где они смогут спокойно отдыхать и привыкать к новому месту обитания.

Напомним, что 8 марта в зоосаде проснулся барсук. Эти зверьки с приходом холодов всё реже и реже покидают свою нору. В этот период они обустраивают своё жилище, загораживая вход в него листьями и землёй. В зимнее время барсук спит и просыпается, когда чувствует приближение весеннего тепла.