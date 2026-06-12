«Путь абстракции»: в калининградском филиале Третьяковки открылась выставка «Точка и линия»

Вот, например, на работе Ильи Кабакова под названием «Пейзаж с горным озером» висят рубашки. Не нарисованные, настоящие. Первая мысль, которая возникает у неискушенного зрителя: «Наверное, их забыли рабочие во время монтажа». Оказывается — нет. Так задумано автором. «Илья Кабаков — один из ключевых художников московского романтического концептуализма, — объясняет Игорь Волков. — Это произведение — часть инсталляции, которая рассказывает о художнике, который рисовал для, допустим, ЖЭКа какие-то плакаты. А в свободное время писал красивые пейзажи в стиле Поля Сезанна. И он у себя в мастерской мог на них какие-то вещи свои повесить. То есть существует некое воображаемое идеальное пространство, и есть реальность, которая вступает с ним в конфликт. С другой стороны, эти вещи на картине как бы подчеркивают то, что картина — это тоже реальность. По сути, это просто краски на холсте. Впрочем, замысел художника можно объяснить и по-другому. Не исключено, что здесь речь идет о человеке, который, что называется, ушел в картину».