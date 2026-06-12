«Путь абстракции»: в калининградском филиале Третьяковки открылась выставка «Точка и линия»

В пятницу, 12 июня, в филиале Государственной Третьяковской галереи в Калининграде открылась выставка «Точка и линия» (6+). А накануне, в четверг, она была представлена журналистам. Корреспонденты «Нового Калининграда», ознакомившись с экспозицией, проследили за развитием и трансформацией геометрической абстракции на протяжении столетия — с начала XX до первой четверти XXI века.
Проект продолжает серию масштабных выставок, созданных специально для калининградского филиала Третьяковской галереи. На выставке представлено более 150 произведений, созданных как известными мастерами, так и молодыми художниками.
«Мы постарались объединить разные эпохи и показать историю геометрической абстракции от сезаннизма и кубизма, через её апофеоз в виде супрематизма Малевича и других систем авангарда, через искусство второй половины XX века — советского нонконформизма или Второго авангарда — к современному искусству», — отметил куратор проекта Игорь Волков, подчеркнув, что возникший больше столетия назад абстракционизм остается актуальным методом и в наши дни.
Название выставки отсылает к книге известного художника и идеолога абстракционизма Василия Кандинского «Точка и линия на плоскости» (16+), в которой он выстраивает фундаментальную теорию абстрактного искусства. Автор анализирует базовые элементы визуального языка — точку и линию — и показывает, как из простейших форм рождается художественное высказывание.
На выставке, которая разбита на шесть разделов — «Между реальным и абстрактным», «Круг, квадрат, треугольник», «Визуальные системы», «Линия, структура, ритм», «Пустота и бесконечность» и «Концептуальная абстракция», — таких высказываний масса. Правда, считать их без помощи специалиста удается, откровенно говоря, не всегда.
Вот, например, на работе Ильи Кабакова под названием «Пейзаж с горным озером» висят рубашки. Не нарисованные, настоящие. Первая мысль, которая возникает у неискушенного зрителя: «Наверное, их забыли рабочие во время монтажа». Оказывается — нет. Так задумано автором. «Илья Кабаков — один из ключевых художников московского романтического концептуализма, — объясняет Игорь Волков. — Это произведение — часть инсталляции, которая рассказывает о художнике, который рисовал для, допустим, ЖЭКа какие-то плакаты. А в свободное время писал красивые пейзажи в стиле Поля Сезанна. И он у себя в мастерской мог на них какие-то вещи свои повесить. То есть существует некое воображаемое идеальное пространство, и есть реальность, которая вступает с ним в конфликт. С другой стороны, эти вещи на картине как бы подчеркивают то, что картина — это тоже реальность. По сути, это просто краски на холсте. Впрочем, замысел художника можно объяснить и по-другому. Не исключено, что здесь речь идет о человеке, который, что называется, ушел в картину».
Ценители наверняка отметят произведение Василия Кандинского — «Движение I», на котором изображено скопление точек, линий, геометрических фигур. «В другом столь же однородном царстве — природе — часто встречается скопление точек, причем вполне целесообразно и органически обоснованное, — писал Кандинский в упомянутой выше работе. Эти природные формы в действительности являются малыми пространственными телами и соотносятся с абстрактной (геометрической) точкой таким же образом, как и живописные. С другой стороны, и все “мироздание” можно рассматривать как замкнутую космическую композицию, которая, в свою очередь, составлена из бесконечно самостоятельных, также замкнутых в себе, последовательно уменьшающихся композиций».
Кстати, картина «Движение I» обыгрывается на афише выставки.
Раздел «Пустота и бесконечность», пожалуй, самый маленький в экспозиции. Зато там представлен один из самых ранних (и самых ярких) шедевров абстрактного искусства — картина Наталии Гончаровой «Пустота», которую она написала в 1913 году. Искусствоведы до сих пор спорят о том, насколько пуста эта пустота. И если не пуста, то чем она наполнена?
В диалоге с этим произведением — работа Франсиско Инфанте, в которой бесконечность изображена в виде спирали. Инсталляция Романа Сакина, которая находится в соседнем зале, — «Точка вращения — я» — сверху тоже выглядит как спираль. Произведение представляет собой композицию из мебели, телевизора, посуды, елочных игрушек и еще каких-то мелочей. И всё это расставлено вокруг ярко-красной точки. Что это такое? Что хотел сказать автор?
«Когда Рома Сакин работал над этой инсталляцией, он вначале думал про скульптуру, — приходит на помощь Игорь Волков. — Скульптура как бы собирает, организовывает пространство. Но здесь художник пришел к мысли, что идеальная скульптура — это точка. Кроме того, инсталляция как бы говорит о том, что каждый человек находится в центре мироздания и всё вокруг него крутится. В идеале эта инсталляция может выходить за пределы здания и не заканчиваться вообще нигде». Получается что-то вроде точки отсчета или, если угодно, «пупа Земли».
Примечательно, что используемые в инсталляции вещи, в том числе диван и шкафы, были привезены из Москвы. Это ведь не просто мебель. Это музейные предметы, которые находятся в коллекции Третьяковской галереи.
В каждом зале выставки, как и положено, висит план эвакуации при пожаре. «Не боитесь, что неискушенный зритель может принять его за картину или за некий арт-объект?» — поинтересовался я у Игоря.
«Искусство XX века хотело стереть границу между искусством и жизнью, — напомнил куратор проекта. — И поэтому, когда человек задумывается о том, что является искусством, а что им не является — это уже хорошо. Это ведь некий интеллектуальный процесс… Нас пугают, что мы сделали очень сложную выставку. А мне кажется, что любое искусство сложное. Разве все понимают, что изображено на картинах Босха, например? До сих пор искусствоведы ведут полемику по этому вопросу».
«Совсем не стыдно что-то не понимать, чего-то не знать, в чём-то не разбираться, — добавляет другой куратор проекта, научный сотрудник сектора новейших течений Государственной Третьяковской галереи Катаринэ Булгадарова. — При желании во всём можно разобраться. Обратите внимание — у нас много поясняющих текстов. Кроме того, мы хотим сделать и книжные клубы, и мастер-классы, и лекции».
Примечательно, что некоторые представленные на выставке произведения полны иронии, в том числе и по отношению к признанным авторитетам. Например, художник Вадим Кругликов весьма смело обыграл «Черный квадрат» Казимира Малевича, одев его в своего рода шубку. Получился, как выразился Игорь Волков, «волосистый супрематизм».
Стоит отметить, что выставка авангардного искусства, которая будет открыта до 28 марта следующего года, очень хорошо вписалась в здание нашего филиала Третьяковской галереи, где много архитектурных элементов в виде квадратов и кругов. На это обратила внимание Катаринэ Булгадарова. «Мы очень рады, что выставка открылась именно здесь, — сказала она. — Само здание как бы говорит о том, что супрематическая система, геометрическая абстракция актуальна сегодня и является частью нашего кода. XX век стал точкой отсчета, вехой, которая полностью поменяла визуальный язык».
Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».