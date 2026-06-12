В Нижнем Новгороде иностранцам вручили разрешения на проживание в России

У каждого из получателей документа своя история. Один из граждан Германии, уроженец Казахской ССР, решил вернуться на родину своей матери. В России он создал семью и воспитывает дочь. Еще одна гражданка Германии переехала в страну вместе с родственниками. Ее семья уже получила необходимые документы, а сама девушка планирует работать в строительном бизнесе вместе с отцом. По ее словам, главным преимуществом жизни в России для нее стали чувство безопасности и уверенность в будущем ребенка.