Зеленый вклад в будущее: экспертный доклад об экотуризме

Чем экотуризм отличается от прогулок по лесам и полям, как привлечь в заповедные места больше туристов без вреда для природы и какие перспективы есть у этого направления — на эти и другие вопросы отвечают эксперты доклада «Влюбить в природу: экотуризм как инвестиция в осознанность человека и развитие региона», подготовленного в АНО «Национальные приоритеты». Его представили на форуме «Путешествуй!».