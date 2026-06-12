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Зеленый вклад в будущее: экспертный доклад об экотуризме

Чем экотуризм отличается от прогулок по лесам и полям, как привлечь в заповедные места больше туристов без вреда для природы и какие перспективы есть у этого направления — на эти и другие вопросы отвечают эксперты доклада «Влюбить в природу: экотуризм как инвестиция в осознанность человека и развитие региона», подготовленного в АНО «Национальные приоритеты».

Источник: Национальные проекты России

Чем экотуризм отличается от прогулок по лесам и полям, как привлечь в заповедные места больше туристов без вреда для природы и какие перспективы есть у этого направления — на эти и другие вопросы отвечают эксперты доклада «Влюбить в природу: экотуризм как инвестиция в осознанность человека и развитие региона», подготовленного в АНО «Национальные приоритеты». Его представили на форуме «Путешествуй!».

Сохранять баланс.

С точки зрения экологического туризма у нашей страны гигантский потенциал — общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России достигает 240 млн гектаров. Это около 13% территории страны, что больше всей площади Саудовской Аравии.

Однако популярность заповедных зон неравномерна, отмечают эксперты. По данным Росзаповедцентра Минприроды России, почти 80% всего турпотока приходится на три национальных парка: Сочинский, Кисловодский и «Лосиный остров».

При этом в целом интерес к экотуризму растет: в 2025 году заповедные территории федерального значения посетили 22,6 млн человек — на 5 млн больше, чем годом ранее, и на 8 млн больше, чем в 2023-м.

Регионы постепенно учатся создавать комплексный туристический продукт, чтобы гости не ограничивались посещением заповедника, а еще пробовали блюда локальной кухни, знакомились с ремеслами на детских и взрослых мастер-классах. Такие семейные маршруты становятся все популярнее и, в свою очередь, приносят средства на развитие.

В Кенозерском национальном парке, например, каждый рубль, потраченный туристом, дает мультипликатор 5−7 рублей в смежных отраслях, указано в докладе. Однако формировать такие удачные продукты удается не всем.

С экотуризмом природе лучше, чем без него. При этом очень важно вовлечение местного населения, контролируемая нагрузка, сохранение биоразнообразия. Что такое экологический туризм? Это не когда мы приносим свое шумное поведение, с музыкой приезжаем и кричим. А когда мы максимальное ощущение места сохраняем.

Главный вопрос, на который ищут ответ авторы исследования, — как использовать природные территории для экономического роста регионов и при этом не вредить экологии. Поддерживать баланс между использованием природных богатств и бережным к ним отношением помогает нацпроект «Экологическое благополучие». В сентябре 2025 года утвердили 568 паспортов экологических троп и маршрутов, открыли для посещения 6 млн гектаров охраняемых земель.

Петр Шпиленок, председатель Ассоциации работников заповедного дела, директор Фонда защитников природы отмечает: «Самое главное, если сказать по-простому: с экотуризмом природе лучше, чем без него. При этом очень важно вовлечение местного населения, контролируемая нагрузка, сохранение биоразнообразия. Что такое экологический туризм? Это не когда мы приносим свое шумное поведение, с музыкой приезжаем и кричим. А когда мы максимальное ощущение места сохраняем».

В докладе приводят статистику: 80% жителей России считают, что экотуризм поддерживает развитие нацпарков и заповедников, 78% — что он привлекает внимание общества к охране природы, а 71% — что приносит инвестиции в регионы.

Внести ясность, развить инфраструктуру.

Эксперты указывают также на просветительскую миссию экотуризма.

«Благодаря тому, что экологическое просвещение и экотуризм дружат, происходит формирование экологической культуры и осознанного потребления, а через ряд инструментов посетитель познаёт ценность и уникальность природы», — подчеркивает Ольга Чупрасова, заместитель директора по туризму и экологическому просвещению ФГБУ «Национальный парк “Плещеево озеро” Ярославской области.

Авторы доклада отмечают, что экотуризм решает три задачи одновременно: помогает охранять природу, просвещает человека и дает экономический импульс территории. Вместе с тем выделяют факторы, тормозящие его развитие — это размытость самого понятия «экологический туризм», недостаточно интенсивное развитие инфраструктуры, отсутствие ограничений потока туристов и дефицит кадров.

Размытость понятия «экологический туризм» создает сложности в продвижении маршрутов этого направления, говорится в докладе. Одна из проблем — подмена экотуризма обычным природным туризмом.

«Если говорить об экологическом туризме, правильным будет четко определиться с понятийным аппаратом, потому что зачастую, особенно в маркетинге, в это понятие включают любой отдых на природе», — отмечает Дарья Левченко, начальник управления внешних коммуникаций Минэкономразвития России.

Проблемы создает и слишком интенсивный рост потока туристов. Авторы доклада приводят в качестве примера Териберку в Мурманской области, которая испытала негативные последствия своей популярности — не хватало троп, смотровых площадок, сервисов, и природа стала страдать. Проблема не столько в недостаточно быстром развитии инфраструктуры, сколько в неуправляемости турпотока. Без разумных ограничений постоянный наплыв туристов не приносит пользы ни природе, ни местным жителям, ни экономике.

Еще один барьер — кадровый дефицит. Заповедным территориям не хватает гидов, знающих режим ООПТ, координаторов-волонтеров, специалистов по рекреационной нагрузке.

Для решения всех этих проблем существуют готовые решения, которые уже успешно применяют на практике, отмечено в докладе.

Стройная система и новые технологии.

Один из примеров — ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», где действует программа реинтродукции лошади Пржевальского. Популяцию животных восстанавливают на той территории, где они обитали в прошлом.

Эксперты подчеркивают, что программа стала брендом целого региона.

«Куда бы я ни приехала, если говорю: “Лошадь Пржевальского”, все сразу говорят: “Да-да-да, мы знаем, это в Оренбурге”, — рассказывает Рафиля Бакирова, директор ФГБУ “Заповедники Оренбуржья”.

В заповеднике налажено взаимодействие с туристами — работает визит-центр «Дом дикой лошади», экотропы и маршруты.

Эффективный инструмент и продвижения, и поддержки заповедных территорий — эковолонтерство, отмечают авторы доклада. Пока в ООПТ не хватает мест размещения, питания, координаторов. Эксперты призывают инвестировать в инфраструктуру волонтерства, переходить от субботников к системной работе. Волонтеры могут помогать специалистам вести мониторинг животных, инспектировать территории.

Еще один эффективный инструмент, на который обращают внимание эксперты, — цифровые технологии. На «Госуслугах» действует пилотный проект электронных разрешений на посещение ООПТ, к которому присоединились уже 93 территории. Такая система информирует потенциальных туристов о доступных направлениях, упрощает к ним доступ и позволяет контролировать турпоток.

Использование аудиогидов дает возможность туристам проходить экомаршруты наедине с комфортной скоростью, уверенно и получая новые знания, при этом оставаясь наедине с природой. Трекинговые приложения и дроны помогают искать потерявшихся людей, отслеживать пожары, а также снижают нагрузку на почву, в некоторых случаях заменяя наземную технику.

Устойчивая инвестиция.

Эксперты отмечают тренд: крупные компании все чаще входят в экотуризм как инфраструктурные партнеры. Например, «Северсталь» вместе с фондом «Доброта Севера» реализовала проект «Крылья Арктики» в Териберке. Сеть экотроп расширили, построили безопасные смотровые площадки для наблюдения за птицами, обучили более 100 гидов.

Раиса Момот, руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа, поясняет: «Мы вкладываем средства в создание экотроп, поддержку ООПТ и мониторинг биоразнообразия не просто для привлечения туристов, а ради устойчивого развития территорий — чтобы прежде всего сохранить природу для местных жителей».

К природе — бережно.

«Экотуризм как новая философия экосознания учит не потреблять природу, а уважать ее законы, уважать пределы допустимых нагрузок, уважать право территории оставаться “живой и хрупкой”, и в целом учит любви к своей земле», — делится Юлия Рыбакова, генеральный директор АНО «Центр развития креативного туризма».

Авторы доклада приходят к выводу: инвестиции в экотуризм — это вклад в зрелость общества. Главная задача государства, бизнеса и территорий — научиться использовать природный капитал бережно, умно и на долгую перспективу.

Нацпроект «Экологическое благополучие» помогает развивать особо охраняемые природные территории (ООПТ) — в нацпарках развивается туристическая инфраструктура, не наносящая вред природе: визит-центры, смотровые площадки, экологические маршруты и зоны отдыха. Становится больше и экотуристов: если в 2024 году ООПТ посетили 17,6 миллиона человек, то в 2025-м — уже 22,6 миллиона. Подобрать для себя интересный экологический маршрут можно на сайте эко.путешествуем.рф. На национальном туристическом портале размещено 89 материалов об экологических маршрутах, которые охватывают 64 региона России.

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