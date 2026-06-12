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В Сестрорецке появится сквер имени Людмилы Чурсиной

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Сквер имени Людмилы Чурсиной появится в Сестрорецке, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на прощании с народной артисткой СССР.

Источник: РИА Новости

Чурсина ушла из жизни в среду в возрасте 84 лет, прощание с ней прошло в пятницу в Спасо-Преображенском соборе.

«В ближайшее время в Сестрорецке один из скверов будет назван именем Людмилы Чурсиной», — сказал Беглов.

Похороны народной артистки должны состояться на Сестрорецком кладбище.

Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1963 году, после чего поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр). С 1984 года Чурсина играла на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Ее кинодебют состоялся в 1961 году в картине «Когда деревья были большими». За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.

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