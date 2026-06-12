Инвестору гостиницы в Отрадном разрешили отклониться от предельных параметров строительства. Соответствующий приказ Минградполитики опубликовали на портале правовой информации.
Будущий отель появится на участке с кадастровым номером 39:17:020011:4. Территория площадью 2,6 тысячи квадратных метров располагается на улице Токарева. Согласно документу, региональные власти разрешили при строительстве объекта сократить минимальный отступ от южной границы участка с трёх до одного метра.
В ноябре 2025 года проект гостиницы в Отрадном получил положительное заключение экспертизы. Отель планирует построить ООО «Артиллерист» главы холдинга «Калининградстройинвест» Павла Макарова. Ранее концепцию одобрили на заседании архитектурного совета.
Гостиницу намерены разместить на склоне у Гаузупского ручья. Согласно концепции, на двух цокольных этажах оборудуют спа с бассейном и видом на лесопарк. На первом обустроят ресторан и конференц-зал, выше — 125 номеров.
Концепцию внешнего облика отеля готовил архитектор Александр Башин. В оформлении используют природные материалы: оранжевую черепицу, выбеленное дерево, кортен и местный камень. Оператором пятизвёздочной гостиницы хотели сделать сеть Accor,