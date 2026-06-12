Ольга Бузова перенесла концерт в Ростове из-за травмы

Сначала артистка опубликовала снимок с окровавленной ногой. Позже ситуацию прояснил ее пиар-директор Антон Богословский. Оказалось, Ольге Бузовой несколько часов делали операцию на ноге, и сейчас она находится в палате, где отходит от наркоза. Других подробностей о травме нет.