«В Калининграде просто танцую от счастья»: северянка объездила побережье на велосипеде и назвала любимые места

«В Калининградской области более мягкий климат, но погода переменчива — это же Балтика. Прилетела в апреле: дома ещё холодно, здесь же всё цветёт. Первый раз в анклаве была в октябре, тоже стояла отличная погода. Но всё же дело не в этом. У природы нет плохой погоды, люблю каждый день жизни. Отпуск, солнце, море, закаты — что может быть лучше?».