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Путин: Россия гордится свершениями предков

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков. Заявление прозвучало в ходе торжественной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

Источник: РИА "Новости"

В День России глава государства традиционно вручает награды Героям Труда и лауреатам государственных премий. Премии присуждаются за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.

«Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое», — сказал Путин.