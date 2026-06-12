Скончалась замдиректора Ботанического сада ННГУ Татьяна Хрынова

Вчера, 11 июня, скончалась заместитель директора Ботанического сада ННГУ Татьяна Рудольфовна Хрынова. Об этом сообщает главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.
Татьяна Рудольфовна проработала в Ботаническом саду почти 50 лет из 67 лет жизни. Она помогала решать самые сложные задачи, выполняла рутинную работу, проводила научные исследования, вдохновляя коллег и поддерживая их.
«Всего неделю назад проводила нам экскурсию, так увлеченно и с душой рассказывала. Её называли “ангелом-хранителем” Ботсада, она там жила в прямом и переносном смысле. Теперь будет присматривать за Ботсадом сверху», — рассказал Алексей Никонов.
Прощание состоится 14 июня в 11.30, в храме Всемилостивейшего Спаса по адресу: улица Максима Горького, 177а.
Редакция сайта pravda-nn.ru выражает соболезнования родным и близким Татьяны Хрыновой.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что майор МЧС Нижегородской области Андрей Копытов скончался на 41-м году жизни.