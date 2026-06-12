Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончалась замдиректора Ботанического сада ННГУ Татьяна Хрынова

Почти 50 лет она проработала в ботаническом саду, помогая его развивать.

Вчера, 11 июня, скончалась заместитель директора Ботанического сада ННГУ Татьяна Рудольфовна Хрынова. Об этом сообщает главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.

Татьяна Рудольфовна проработала в Ботаническом саду почти 50 лет из 67 лет жизни. Она помогала решать самые сложные задачи, выполняла рутинную работу, проводила научные исследования, вдохновляя коллег и поддерживая их.

«Всего неделю назад проводила нам экскурсию, так увлеченно и с душой рассказывала. Её называли “ангелом-хранителем” Ботсада, она там жила в прямом и переносном смысле. Теперь будет присматривать за Ботсадом сверху», — рассказал Алексей Никонов.

Прощание состоится 14 июня в 11.30, в храме Всемилостивейшего Спаса по адресу: улица Максима Горького, 177а.

Редакция сайта pravda-nn.ru выражает соболезнования родным и близким Татьяны Хрыновой.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что майор МЧС Нижегородской области Андрей Копытов скончался на 41-м году жизни.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше