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Воронежцам дали право выбрать сервисы для включения в «белый список»

Это перечень ресурсов, которые остаются доступными во время отключения мобильного интернета.

Источник: Аргументы и факты

Жителям Воронежской области предложили принять участие в формировании «белого списка» — перечня сервисов, которые остаются доступными во время отключений мобильного интернета. С инициативой в четверг, 11 июня, выступили в правительстве региона.

Предлагаемые для включения в «белый список» приложения и ресурсы должны соответствовать критерию социальной значимости.

Высказать свои пожелания по поводу добавления тех или иных сервисов в «белый список» воронежцы могут в комментариях под постом во ВКонтакте.

Власти также напомнили, что периодически вводимые ограничения — это вынужденная мера, связанная с обеспечением безопасности граждан и защиты стратегически важных объектов инфраструктуры.