Воронежцам дали право выбрать сервисы для включения в «белый список»

Жителям Воронежской области предложили принять участие в формировании «белого списка» — перечня сервисов, которые остаются доступными во время отключений мобильного интернета. С инициативой в четверг, 11 июня, выступили в правительстве региона.
Предлагаемые для включения в «белый список» приложения и ресурсы должны соответствовать критерию социальной значимости.
Высказать свои пожелания по поводу добавления тех или иных сервисов в «белый список» воронежцы могут в комментариях под постом во ВКонтакте.
Власти также напомнили, что периодически вводимые ограничения — это вынужденная мера, связанная с обеспечением безопасности граждан и защиты стратегически важных объектов инфраструктуры.