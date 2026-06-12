В Брянске капитально отремонтировали участок улицы Окружной

Участок улицы Окружной — от улицы Азарова до Донбасской — привели в нормативное состояние в Бежицком районе Брянска по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность обновленного отрезка составляет около 1 км, сообщили в «Управлении автомобильных дорог Брянской области».
Этот участок капитально не ремонтировали длительное время, поэтому он давно нуждался в обновлении. В ходе работ специалисты обновили наружные инженерные сети, укрепили обочины и уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.
Для удобства пешеходов обустроили тротуары, а также установили современное наружное электроосвещение. Кроме того, на дороге сделали искусственные неровности, нанесли разметку, разместили дорожные знаки. В настоящее время объект готовят к приемке в эксплуатацию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.