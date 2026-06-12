В Ростове-на-Дону разработали инициативы для форума рабочей молодежи

Корпоративная стратегическая сессия состоялась в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к XIV Всероссийскому форуму рабочей молодежи, который пройдет с 3 по 6 сентября в Пермском крае. Форум проводится в поддержку нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Мероприятие организовали на площадке регионального центра «#ДонМолодой». Участниками стали молодые специалисты предприятий и организаций, представители экспертного сообщества и общественных объединений.
«Цель корпоративной стратегической сессии — создание условий для открытого диалога между работающей молодежью, представителями органов власти, работодателями и экспертным сообществом. Сессия также нацелена на формирование проектных решений, направленных на совершенствование условий профессиональной реализации молодых специалистов», — отметил председатель регионального комитета по молодежной политике Олег Отроков.
Участники вместе с экспертами работали над выявлением актуальных проблем работающей молодежи, обсуждали механизмы вовлечения молодых специалистов в развитие организаций и предприятий, обменивались успешными корпоративными практиками, а также разрабатывали проектные инициативы для последующего включения в деловую программу XIV Всероссийского форума рабочей молодежи.
Отметим, форум направлен на развитие молодежной политики в сфере труда, популяризацию рабочих и инженерных профессий, развитие профессиональных молодежных сообществ.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.