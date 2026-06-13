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Первый джазовый фестиваль им. Владимира Романенко пройдет в Приангарье в июне

В рамках мероприятия выступят около 200 человек.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 12 июня. Первый джазовый фестиваль (12+) им. Владимира Романенко пройдет в Иркутской области с 17 по 19 июня. Участниками мероприятия станут преподаватели музыки, воспитанники ДШИ, профессиональные джазовые коллективы и оркестры из Иркутска, Ангарска, Саянска и Улан-Удэ. Запланировано выступление 14 коллективов, то есть приблизительно 200 человек.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, организатор мероприятия — Иркутская областная детская школа искусств. Фестиваль пройдет при поддержке Минкульта Приангарья.

«Это культурное событие объединит музыкантов разных возрастов, а также преподавателей, которые прошли обучение у заслуженного работника культуры Иркутской области Владимира Викторовича Романенко. Он работал в областном музыкальном колледже имени Фридерика Шопена. Многие годы возглавлял там эстрадное отделение, создал иркутскую джазовую школу высокого уровня», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В рамках фестиваля участники выступят с собственными программами и совместными номерами. Всего ожидается 17 номеров. Откроет фестиваль концерт ансамбля «Возрождение» из Ангарска и коллективов Иркутской областной детской школы искусств.

«Это будут не просто концерты, а большой праздник музыки, преемственности поколений и творческого единства. Зрители услышат лучшие джазовые произведения в исполнении талантливых музыкантов и почувствуют атмосферу настоящего музыкального братства», — сообщил директор Иркутской областной детской школы искусств Арсений Володин.

Ранее агентство сообщало, что Валерий Сюткин станет хедлайнером третьего молодёжного музыкального фестиваля «Ангара-Джаз» (12+), который ежегодно проходит в Иркутской области в районе Байкала. Популярный исполнитель выступит в квартете с Игорем Бутманом.