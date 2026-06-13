Первый джазовый фестиваль им. Владимира Романенко пройдет в Приангарье в июне

IrkutskMedia, 12 июня. Первый джазовый фестиваль (12+) им. Владимира Романенко пройдет в Иркутской области с 17 по 19 июня. Участниками мероприятия станут преподаватели музыки, воспитанники ДШИ, профессиональные джазовые коллективы и оркестры из Иркутска, Ангарска, Саянска и Улан-Удэ. Запланировано выступление 14 коллективов, то есть приблизительно 200 человек.