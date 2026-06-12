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День России в Хабаровске отметили ярким «Карагодом 2026»: фото

Ежегодный фестиваль «Карагод 2026» вновь прогремел на набережной Хабаровска. Многонациональный хоровод объединил хабаровчан всех возрастов. У колеса обозрения устроили яркий концерт, в нескольких метрах от сцены пары кружили в танце, в это же время казаки устроили показательные сражения на саблях, а женщины в русско-народных нарядах фотографировались со всеми желающими. Была и полевая кухня с гречневой кашей и сладким чем, и выставка ретро-машин. Смотрим вместе, как жители кружили в разноцветном хороводе, можно в фоторепортаже от «МК в Хабаровске».

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Ежегодный фестиваль «Карагод 2026» вновь прогремел на набережной Хабаровска. Многонациональный хоровод объединил хабаровчан всех возрастов. У колеса обозрения устроили яркий концерт, в нескольких метрах от сцены пары кружили в танце, в это же время казаки устроили показательные сражения на саблях, а женщины в русско-народных нарядах фотографировались со всеми желающими.

Была и полевая кухня с гречневой кашей и сладким чем, и выставка ретро-машин. Смотрим вместе, как жители кружили в разноцветном хороводе, можно в фоторепортаже от «МК в Хабаровске».