День России в Хабаровске отметили ярким «Карагодом 2026»: фото

Ежегодный фестиваль «Карагод 2026» вновь прогремел на набережной Хабаровска. Многонациональный хоровод объединил хабаровчан всех возрастов. У колеса обозрения устроили яркий концерт, в нескольких метрах от сцены пары кружили в танце, в это же время казаки устроили показательные сражения на саблях, а женщины в русско-народных нарядах фотографировались со всеми желающими. Была и полевая кухня с гречневой кашей и сладким чем, и выставка ретро-машин. Смотрим вместе, как жители кружили в разноцветном хороводе, можно в фоторепортаже от «МК в Хабаровске».