Врио главы Дагестана вручил госнаграды участникам спецоперации

«Наряду с другими государственными праздниками в этот день мы чествуем нашу Родину — страну с тысячелетней историей и уникальным наследием. Страну, объединившую на огромном пространстве множество народов и культур. А вместе мы — единый российский народ», — поздравил Щукин собравшихся с Днем России, открывая церемонию.