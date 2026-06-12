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Волжане добились ремонта наводившей ужас дороги к дачам

Жители Волжского добились ремонта убитой дороги к одному из крупнейших садовых товариществ. Прежде.

Жители Волжского добились ремонта убитой дороги к одному из крупнейших садовых товариществ. Прежде, по их словам, путь к дачам находился в настолько удручающем состоянии, что водители маршруток попросту отказались ехать по нему.

— Долгое время дорога до СНТ «Химик» была в плохом состоянии — асфальтовая крошка, ямы, лужи, — признают в пресс-службе администрации Волжского. — А маршрутки вовсе перестали доезжать до конечной остановки.

Волжане, уставшие разбивать собственные машины или вовсе проходить пешком немалые расстояния, обратились за помощью в областную думу. Оттуда острый вопрос адресовали в мэрию города-спутника.

— Сейчас на участке сделали не просто отсыпную дорогу. Здесь уложили полноценный асфальт, — заявила депутат Волгоградской областной Думы Мария Аплеталина.

В администрации также отмечают, что сначала чиновники решили вопрос с транспортом, за два дня вернув маршрутки до СНТ «Химик», а только потом приступили к ремонту наводившего ужас участка дороги.

Фото Павла Мирошкина.