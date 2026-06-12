22 семьи Самарской области назвали дочерей Россия и Самара

Впервые так назвали девочку, рожденную в 1990 году. В 2000, 2009, 2014 и 2020 годах это имя получали сразу две девочки. Еще по одной Самаре появилось в 2003, 2004, 2006, 2008, 2016 и 2017 годах. Самый пик популярности пришелся на 2011 год — тогда в честь областной столицы назвали сразу пять новорожденных, сообщает 63.ру.