Зампредседателя Арбитражного суда Челябинской области уходит в отставку

Прекратить свои полномочия 47-летняя Ольга Сотникова попросила с 12 сентября 2026 года на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона «О статусе судей в РФ». Эта норма предусматривает такую процедуру по личному заявлению судьи об отставке.