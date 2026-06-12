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Зампредседателя Арбитражного суда Челябинской области уходит в отставку

Заместитель председателя Арбитражного суда Челябинской области Ольга Сотникова решила покинуть свой пост и сложить полномочия судьи. Соответствующее заявление она подала в Высшую квалификационную коллегию судей РФ.

Источник: Pchela.News

Прекратить свои полномочия 47-летняя Ольга Сотникова попросила с 12 сентября 2026 года на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона «О статусе судей в РФ». Эта норма предусматривает такую процедуру по личному заявлению судьи об отставке.

Квалификационная коллегия рассмотрит прошение на внеочередном заседании, которое состоится 18 июня.

Ольга Сотникова была назначена заместителем председателя Арбитражного суда на шестилетний срок указом президента России от 14 сентября 2020 года. Соответственно, её полномочия истекали 14 сентября 2026-го.

Напомним, осенью 2024 года Владимир Путин назначил председателем Арбитражного суда Челябинской области Дмитрия Бастена.