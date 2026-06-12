Владимир Путин вручил волгоградскому аграрию медаль «Герой Труда РФ»

Золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации» вручил в День России гендиректору волгоградского сельскохозяйственного предприятия «СП “Донское” Александру Колесниченко глава государства Владимир Путин. Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
В телефонном разговоре губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил агрария с высокой наградой.
Под руководством Александра Колесниченко СП «Донское» продолжает реализацию инвестпроектов. Один из них был завершён в 2025 году — на базе предприятия создали современный молочный комплекс. Его общее поголовье — 10 тысяч КРС голштинской породы, из них больше 4 тысяч — коровы.
Ранее 100-летнему Александру Медкову вручил награду в Волгограде Андрей Бочаров.