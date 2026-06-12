Владимир Путин вручил волгоградскому аграрию медаль «Герой Труда РФ»

Под руководством Александра Колесниченко СП «Донское» продолжает реализацию инвестпроектов. Один из них был завершён в 2025 году — на базе предприятия создали современный молочный комплекс. Его общее поголовье — 10 тысяч КРС голштинской породы, из них больше 4 тысяч — коровы.