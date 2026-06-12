Минтруда сказало белорусам, как взять дополнительный выходной

Министерство труда и социальной защиты Беларуси сказало когда одному из родителей можно взять дополнительный выходной.
При воспитании двоих детей в возрасте до 16 лет один из родителей имеет право на один дополнительный выходной в месяц. Учтите, что оплата такого дня может предусматриваться в коллективных договорах.
В случае воспитания ребенка с инвалидностью родитель имеет право на один дополнительный выходной в месяц. Он оплачивается за счет средств социального страхования.
Один дополнительный выходной в неделю предоставляется, если в семье воспитываются три и более детей до 16 лет либо ребенок-инвалид до 18 лет. В этом случае оплата идет за счет средств нанимателя. Специалисты отметили, что по согласованию работника с нанимателем этот свободный день может быть заменен на альтернативу — ежедневное сокращение рабочего времени на час.
Надо знать и о существовании отцовского отпуска. Его дают в первые шесть месяцев после рождения ребенка, чтобы папа мог помочь в уходе за ребенком. Срок такого отпуска — до 14 дней. Кстати, коллективным договором по месту работы могут быть предусмотрены: оплата, увеличение его продолжительности и другие гарантии.