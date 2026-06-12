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Минтруда сказало белорусам, как взять дополнительный выходной

Эксперты рассказали, когда одному из родителей можно взять дополнительный выходной.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты Беларуси сказало когда одному из родителей можно взять дополнительный выходной.

При воспитании двоих детей в возрасте до 16 лет один из родителей имеет право на один дополнительный выходной в месяц. Учтите, что оплата такого дня может предусматриваться в коллективных договорах.

В случае воспитания ребенка с инвалидностью родитель имеет право на один дополнительный выходной в месяц. Он оплачивается за счет средств социального страхования.

Один дополнительный выходной в неделю предоставляется, если в семье воспитываются три и более детей до 16 лет либо ребенок-инвалид до 18 лет. В этом случае оплата идет за счет средств нанимателя. Специалисты отметили, что по согласованию работника с нанимателем этот свободный день может быть заменен на альтернативу — ежедневное сокращение рабочего времени на час.

Надо знать и о существовании отцовского отпуска. Его дают в первые шесть месяцев после рождения ребенка, чтобы папа мог помочь в уходе за ребенком. Срок такого отпуска — до 14 дней. Кстати, коллективным договором по месту работы могут быть предусмотрены: оплата, увеличение его продолжительности и другие гарантии.