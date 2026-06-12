Минтруда сказало белорусам, как взять дополнительный выходной

Один дополнительный выходной в неделю предоставляется, если в семье воспитываются три и более детей до 16 лет либо ребенок-инвалид до 18 лет. В этом случае оплата идет за счет средств нанимателя. Специалисты отметили, что по согласованию работника с нанимателем этот свободный день может быть заменен на альтернативу — ежедневное сокращение рабочего времени на час.