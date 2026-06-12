Бастрыкин потребовал ускорить дело о расселении аварийного дома на Бору

По словам заявительницы, дом, построенный более ста лет назад, находится в опасном состоянии. В здании разрушаются перекрытия и несущие конструкции, а инженерные сети давно изношены. Еще в 2021 году строение признали аварийным, однако его жильцы до сих пор не получили благоустроенные квартиры и продолжают жить в небезопасных условиях.