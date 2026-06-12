На набережной Перми прошёл богатырский турнир «Пермяк Солёные Уши»

Всероссийский богатырский турнир «Пермяк Солёные Уши» прошёл на набережной Перми в честь 20-летия юбилея Пермского силового экстрима, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru с места событий.
Призовой фонд соревнований составил 250 тысяч рублей. Спортсмены тягали автомобиль, перетягивали ледозаливочный комбайн и выполняли другие впечатляющие силовые испытания.
«До сих пор под впечатлением от выступления силачей. Самый выносливый участник сумел поднять автомобиль тринадцать раз — это просто невероятно! Другие спортсмены из Союза силачей России с лёгкостью гнули арматуру: кто-то зубами, кто-то шеей. Это кажется невозможным», — поделилась с корреспондентом perm.aif.ru одна из зрительниц турнира.
На зрелищные соревнования собралось несколько десятков пермяков, чтобы поддержать участников и насладиться атмосферой события. Победителем турнира стал местный житель, вызвавший бурю аплодисментов.