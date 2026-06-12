На набережной Перми прошёл богатырский турнир «Пермяк Солёные Уши»

«До сих пор под впечатлением от выступления силачей. Самый выносливый участник сумел поднять автомобиль тринадцать раз — это просто невероятно! Другие спортсмены из Союза силачей России с лёгкостью гнули арматуру: кто-то зубами, кто-то шеей. Это кажется невозможным», — поделилась с корреспондентом perm.aif.ru одна из зрительниц турнира.