В Семилукском районе Воронежской области обновят более 4 км дороги

«Для сельских жителей национальный проект важен именно потому, что он кардинально улучшает их жизнь. Через наше Нижневедугское поселение проходит дорога “Курск — Борисоглебск” — Курбатово — Землянск, которой жители пользуются постоянно: по ней едут в сторону села Землянск, других соседних сел, на выезд к Курской трассе. Для нас важно, чтобы ремонт был проведен основательно. В нашем поселении особенно внимательно относятся к безопасности, потому что в селе Нижняя Ведуга есть школа, обустроены пешеходные переходы, работает школьный маршрут», — рассказала глава администрации Нижневедугского сельского поселения Надежда Богомолова.