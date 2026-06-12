В Семилукском районе Воронежской области обновят более 4 км дороги

Участок автомобильной дороги «Курск — Борисоглебск» — Курбатово — Землянск протяженностью 4,5 км отремонтируют в Семилукском районе Воронежской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.
На объекте уже укрепили основание методом холодной регенерации для придания прочности, а также уложили два слоя асфальтобетона. Подобная технология выбрана потому, что на дороге были деформации, просадки и колейность.
«Для сельских жителей национальный проект важен именно потому, что он кардинально улучшает их жизнь. Через наше Нижневедугское поселение проходит дорога “Курск — Борисоглебск” — Курбатово — Землянск, которой жители пользуются постоянно: по ней едут в сторону села Землянск, других соседних сел, на выезд к Курской трассе. Для нас важно, чтобы ремонт был проведен основательно. В нашем поселении особенно внимательно относятся к безопасности, потому что в селе Нижняя Ведуга есть школа, обустроены пешеходные переходы, работает школьный маршрут», — рассказала глава администрации Нижневедугского сельского поселения Надежда Богомолова.
Как отметил представитель подрядной организации Павел Черных, при выполнении ремонта специалисты соблюдают обязательные требования к организации дорожных работ и безопасности всех участников движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.