Пернатых принимаете?: около поликлиники на Летней сняли семейство лебедей

Семейство лебедей заметили у поликлиники на улице Летней в Калининграде. Видео в редакцию «Клопс» прислал очевидец.
По его словам, птицы появились на парковке ранним утром в пятницу, 12 июня. Один из взрослых лебедей несколько раз постучал клювом в дверь здания. Позже на площадке перед входом показался второй лебедь и птенцы. Птицы немного походили по территории, а затем спокойно ушли.
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