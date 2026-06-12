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Пернатых принимаете?: около поликлиники на Летней сняли семейство лебедей

Одна из птиц активно стучалась в дверь здания.

Источник: Клопс.ru

Семейство лебедей заметили у поликлиники на улице Летней в Калининграде. Видео в редакцию «Клопс» прислал очевидец.

По его словам, птицы появились на парковке ранним утром в пятницу, 12 июня. Один из взрослых лебедей несколько раз постучал клювом в дверь здания. Позже на площадке перед входом показался второй лебедь и птенцы. Птицы немного походили по территории, а затем спокойно ушли.

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