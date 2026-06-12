Бронзовые нотки волгоградских юниорок на первенстве России по боксу в Краснодаре

Не менее яркую историю пишет Рамзия Хатаева в категории до 81 кг среди юниорок 17−18 лет. Рамзия выходит на ринг с особым настроем: она знает, что каждая секунда боя может стать решающей. Мощные боковые и умение держать удар помогают ей проходить через жёсткие поединки и держаться в числе претенденток на пьедестал. Для неё бронза — про характер: не опускать руки, даже когда силы на исходе.