Машинист «Уралкалия» пообещал Путину, что предприятие не подведет Россию

«У стахановцев был знаменитый лозунг: “Даешь стране угля”. Я бы хотел ответить на этот призыв, чуть-чуть переиначив его по-уральски: “Дадим стране калийной соли”. Мы знаем, что такое “соль земли русской”, и мы не подведем», — сказал Данилов.