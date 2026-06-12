Волгоградцы временно остались без мобильного интернета

12 июня жители Волгограда столкнулись с масштабным сбоем мобильного интернета. Особенно сильно проблемы ощутили в центральных районах города и на подъездах к ним, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Пользователи всех крупных операторов связи отмечали серьезные перебои, что значительно затруднило привычную цифровую жизнь.