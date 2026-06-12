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Волгоградцы временно остались без мобильного интернета

12 июня жители жалуются на проблемы у всех операторов и неработающие VPN-сервисы.

Источник: Комсомольская правда

12 июня жители Волгограда столкнулись с масштабным сбоем мобильного интернета. Особенно сильно проблемы ощутили в центральных районах города и на подъездах к ним, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Пользователи всех крупных операторов связи отмечали серьезные перебои, что значительно затруднило привычную цифровую жизнь.

Волгоградцы активно жаловались: банковские приложения, мессенджеры, онлайн-карты и поисковые системы перестали работать или функционировали крайне медленно. У многих абонентов мобильный интернет отсутствовал полностью, лишь у некоторых сохранялся доступ к ограниченному списку «белых» ресурсов.