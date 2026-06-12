Что запрещено на Еремея Распрягальника, 13 июня 2026 года

В светском календаре 13 июня — это день, в котором внутренний мир и внешнее проявление доброты сливаются в унисон.
Всемирный день благополучия — о том, как важно иногда остановиться и спросить себя: «Как я живу и что я чувствую?».
И Всемирный день куклы — о самом древнем тренажёре эмпатии, который человечество придумало задолго до появления психологов.
Один праздник — о том, как мы заботимся о себе, другой — о том, как мы учимся заботиться о других через игру.
Global Wellness Day: один день, способный изменить жизнь.
13 июня — Всемирный день благополучия (Global Wellness Day). Его инициатором выступила Бельгин Аксой — турецкий предприниматель и, что важно, человек, переживший рак. История её собственной борьбы с болезнью привела к осознанию простой истины: здоровье — это не только отсутствие недугов, это целостное состояние тела, ума и духа. В 2012 году, вдохновившись этой идеей, она запустила глобальное движение, девизом которого стала фраза: «Один день может изменить всю твою жизнь».
Почему он важен? В современном мире, где мы постоянно бежим, стремясь всё успеть, мы забываем о самом главном — о себе. ВОЗ не просто так бьёт тревогу: уровень тревожности и выгорания растёт по всему миру. День благополучия — это момент, чтобы взять паузу, выключить уведомления на телефоне и честно признаться: я устал, и имею право на отдых. В 2026 году праздник проходит под эгидой #ReconnectMagenta — призыва заново наладить связь с самим собой, близкими и природой.
В этот день не нужно грандиозных свершений. Сходите на прогулку в лес, выпейте больше воды, поужинайте в кругу семьи и… ложитесь спать в 22:00. Это не просто каприз, а научно доказанный способ восстановления нервной системы. Подарите себе тот самый час покоя, которого вам так не хватало в будни.
World Doll Day: кукла как международный посол добра.
Второй праздник — Всемирный день куклы — имеет удивительную историю, начавшуюся в 1986 году. Его учредила Милдред Сили, коллекционер старинных кукол, которая написала письмо своим друзьям и единомышленникам. В нём была фраза, ставшая манифестом: «Подарите куклу взрослому, ребёнку или просто другу. Если у вас нет ребёнка, которому можно подарить куклу, — найдите его». Идея оказалась настолько заразительной, что через несколько лет движение охватило весь мир.
Это не просто про игрушки. Кукла — древнейший артефакт человечества: первые экземпляры из дерева и глины археологи находят в гробницах Древнего Египта, датируемых XXI веком до нашей эры. На протяжении тысячелетий она была не только забавой, но и инструментом социализации. Играя в куклы, ребёнок проигрывает социальные сценарии, учится эмпатии и заботе. Как показали современные исследования, эта игра закладывает основы эмоционального интеллекта — навыка, который во взрослой жизни ценится не меньше, чем IQ.
Парадокс современных технологий: гаджеты всё чаще заменяют живое общение, а старая добрая кукла остаётся тихим, но мощным терапевтом. День куклы — это напоминание о том, что тактильные ощущения и живое воображение никто не отменял.
Так что день 13 июня — это диалог о гармонии. Всемирный день благополучия учит нас ответственности перед самим собой: мы не можем дать другим то, чего не имеем сами. Всемирный день куклы — это напоминание о нашей ответственности перед другими: через заботу о ближних (даже если этот ближний — игрушечный малыш) мы учимся человечности.
Хорошо бы в этот день выделить себе час на медитацию или йогу, чтобы восстановить душевное равновесие. А затем — найти ту самую старую куклу на антресолях, вспомнить детство и подарить её ребёнку, который сейчас в этом нуждается. Забота о себе и забота о других — это не две разные вещи. Это две стороны одной монеты, без которой мир становится холоднее. И кукла здесь — не просто игрушка. А символ тепла, которое мы можем передать дальше.
Благодарность лошади: коней купали и баловали.
В церковном календаре это день памяти апостола от 70-ти Ермия (Hermas) — одного из учеников Христа, который, согласно преданию, был епископом Филиппополя и скончался мученической смертью.
В народном календаре этот день получил говорящие названия: Еремей Распрягальник, Еремей Бобовник, Завершение сева.
У наших предков в году было два Еремеевых дня. Первый — Еремей Запрягальник (14 мая), когда начиналась посевная. Второй — Еремей Распрягальник (13 июня), когда сев завершался и наступало настоящее лето.
В народе говорили: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает», «Распрягальник — севу край, коня распрягай». С этого дня лошадей освобождали от тяжелой упряжи, тщательно ухаживали за ними, купали, чистили и баловали вкусностями — благодарили за верную службу во время весенних полевых работ. Верили, что, если в этот день запрячь лошадь, она может сильно заболеть. Даже при большой необходимости люди предпочитали ходить пешком.
Главное дело дня — дать отдых лошадям, главным помощникам крестьянина. Лошадей распрягали, освобождали от упряжи. Их купали, чистили, чесали. Баловали вкусностями — добавляли в корм лакомства, кормили с рук. Категорически запрещалось запрягать лошадей — верили, что это приведёт к болезни и даже падежу животного.
Ритуалы 13 июня: любовный приворот.
На Еремея Бобовника начинали сажать бобовые культуры. Считалось, что посаженные в этот день, они дадут особенно хороший урожай. Говорили: «Когда бобы цветут — с хлебом тяжело» — но сами бобы были важным подспорьем в крестьянском хозяйстве.
После завершения сева, по поверьям, в полях появлялся Полевик — дух-хранитель нивы. Чтобы он не навредил, его задабривали: оставляли на краю поля угощения: пироги, молоко, яйца; находили ров подальше от дороги и бросали туда обезглавленного петуха и яйца; оставляли на полях горсть необмолоченных зерен и несколько яблок, чтобы духи не голодали зимой.
Незамужние девушки в Еремеев день проводили любовные ритуалы:
Срывали цветок, капали на него кровь и подкладывали под порог дома любимого, чтобы приворожить его.
Водили хороводы, устраивали посиделки, обсуждали женихов, готовили приданое.
Гадали на снах — сны в ночь на 13 июня и дневные сновидения считались вещими. Считалось, что сбываются они через неделю или семь недель.
Поскольку день считался переходным — между весной и летом — старались не перетруждаться.
Хозяйки занимались лёгкими делами по дому, убирались, но без излишней суеты.
Пекли пироги — ими угощали домочадцев, а также относили в поле в дар Полевику.
Мужчины опрыскивали плодовые деревья от вредителей.
Запреты Еремеева дня: свадьбу не планировать.
Чего категорически нельзя было делать 13 июня:
Запрягать лошадей и ездить верхом — главный запрет дня, иначе лошадь может заболеть.
Заниматься тяжёлым физическим трудом, ремонтом, генеральной уборкой — к болезням и потере удачи.
Отправляться в дальние поездки и переезжать — путь будет неудачным, на новом месте не приживёшься.
Начинать важные дела, планировать свадьбы — не сбудутся, обернутся неудачами.
Ссориться, ругаться, шуметь, пугать животных — день требовал тишины и покоя.
Плакать и грустить — чтобы лето не прошло в слезах.
Подметать пол и выносить мусор — можно «вымести» удачу из дома.
Брать в руки чужие предметы, найденные на дороге — особенно острые или монеты (подклады).
Купать маленьких детей — могут заболеть.
Одним словом, 13 июня — это день хозяйственного рубежа, когда весенние полевые работы завершены, и наступает пора благодарности и отдыха.
Центральное место занимает культ апостола Ермия, чей день в народной традиции слился с чествованием лошадей — верных помощников крестьянина. «Распрягание» лошадей — не просто хозяйственная необходимость, а ритуал признательности животным за их труд.
Полевик (Житный дед) — один из ярких образов славянской низшей мифологии, дух полей, обитающий во всходах и охраняющий урожай. Интересно, что к нему относились с уважением и опаской, задабривая угощениями, чтобы он не навредил посевам.
Посадка бобовых («Бобовник») — ещё один хозяйственный акцент этого дня, призванный обеспечить семью дополнительным пропитанием.
Многочисленные запреты (на тяжёлую работу, на поездки, на ссоры, на подметание) отражают представление о «пограничной» природе этого дня — времени между весной и летом, когда человек особенно уязвим, и любое неверное действие может навредить будущему урожаю и благополучию семьи.
Вещие сны и девичьи гадания на любовь добавляют этому дню мистический оттенок — считалось, что грань между мирами в этот день истончается.
Как прожить 13 июня: день без суеты.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. Дайте отдых себе и своим «помощникам». Если у вас есть автомобиль, не гоняйте его без нужды. А главное — устройте себе день отдыха. По древней мудрости, после напряжённой работы нужно время на восстановление.
2. Посадите бобы (горох или фасоль). Если есть дача или огород — самое время! Считается, что посаженные 13 июня бобовые дают особенно хороший урожай. Если нет участка — просто добавьте блюда из бобов в своё меню.
3. Проведите спокойный день без суеты. Отложите тяжелую работу, ремонт и генеральную уборку. Посвятите время отдыху, семье, прогулке на природе. День располагает к тишине и восстановлению сил.
4. Испеките пирог. По древней традиции, выпечка в этот день укрепляет семейные узы и «кормит» духов природы. Соберитесь за чаем с домашними — это и вкусно, и душевно.
5. Не ссорьтесь и не шумите. Проведите день в мире с собой и близкими. По народному поверью, этот день требует тишины и благодарности — ссора может надолго испортить отношения.
6. Не планируйте важных дел и поездок. Отложите переезды, дальние поездки, старт новых проектов и сватовство — день считается неблагоприятным для начинаний.
7. Обратите внимание на сны. Сон в ночь на 13 июня и дневные сновидения считаются вещими. Запомните их — возможно, это подсказка от подсознания.
8. Не поднимайте чужие предметы на улице. По древнему поверью, найденные монеты, булавки и другие вещи могут быть «подкладом», приносящим чужие беды.
9. Покормите птиц или бездомных животных. В Еремеев день не отказывали в помощи нуждающимся — считалось, что щедрость возвращается сторицей.
10. Понаблюдайте за природой. Выгляните в окно: много ли росы утром? Густой ли туман? Слышно ли кукушку? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 13 июня:
Ночь тёплая — к богатому урожаю овощей.
Обильная роса утром — день будет солнечным и жарким.
Утром росы нет — к дождю.
Чем больше росы вечером, тем жарче следующий день.
Утренний туман — к урожаю грибов.
Затяжной дождь — к неурожаю.
Ненастный день — зима будет суровой, морозной.
Кукушка громко кукует — к хорошей, тёплой погоде.
Много пауков и паутины — к солнечной погоде.
Оводы сильно жалят — к скорому дождю.
Шиповник закрыл цветы до 18:00 — к ненастью.