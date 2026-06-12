Что запрещено на Еремея Распрягальника, 13 июня 2026 года

Хорошо бы в этот день выделить себе час на медитацию или йогу, чтобы восстановить душевное равновесие. А затем — найти ту самую старую куклу на антресолях, вспомнить детство и подарить её ребёнку, который сейчас в этом нуждается. Забота о себе и забота о других — это не две разные вещи. Это две стороны одной монеты, без которой мир становится холоднее. И кукла здесь — не просто игрушка. А символ тепла, которое мы можем передать дальше.