На Нижегородской ярмарке развернули 100-метровый флаг России

На Нижегородской ярмарке работают творческие станции, этно-ярмарка, гастрофестиваль с блюдами национальной кухни, граффити-акция. Кульминацией стал парад национальностей с хороводом единства. Участники развернули флаг РФ размером более 100 метров. Нижегородцев также ждет музыкальная программа, вечером на сцену выйдет группа «Рок-острова».