На Нижегородской ярмарке развернули 100-метровый флаг России

Нижегородцы отмечают на Нижегородской ярмарке День России. Участники мультиформатного фестиваля «Действие» развернули 100-метровый флаг и поучаствовали в хороводе.
На Нижегородской ярмарке работают творческие станции, этно-ярмарка, гастрофестиваль с блюдами национальной кухни, граффити-акция. Кульминацией стал парад национальностей с хороводом единства. Участники развернули флаг РФ размером более 100 метров. Нижегородцев также ждет музыкальная программа, вечером на сцену выйдет группа «Рок-острова».
Как проходит празднование на ярмарке, смотрите в нашем фоторепортаже.
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Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что фестиваль «Учись в Нижнем» прошел в Парке имени 1 Мая.