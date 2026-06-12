В Санкт-Петербурге заработала выставка «Север России»

Выставку «Север России», приуроченную к Году единства народов России, открыли 10 июня в отделе эстампов и фотографий Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга. Экспозицию организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.
На выставке представлены печатная графика ХIХ-ХХI веков, костюмы и предметы декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера. На рисунках, эстампах и фотографиях запечатлены пейзажи, виды старинных городов и монастырей, изображения жизни и быта эвенков, нанайцев, ненцев и других народов. Среди экспонатов — этнографические альбомы и открытки, графика мастеров Евгении Эвенбах, Веры Матюх и Дмитрия Саенко, иллюстрации к сказкам народа коми, созданные художником из Ухты Лешей Мелки.
Отметим, выставка будет открыта до 10 октября 2026 года. Вход доступен по читательскому билету или по карте гостя.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.