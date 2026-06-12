Концерт Ольги Бузовой в Ростове перенесли из-за травмы артистки

Выступление Ольги Бузовой в Ростове-на-Дону, запланированное на 13 июня, перенесли. Певица получила серьёзную травму колена, упав в душе накануне поездки, и была госпитализирована.
Организаторы назвали новую дату концерта — 6 августа. По их словам, все купленные билеты остаются действительными. Также организаторы отметили, что подготовка к шоу идёт по плану, а анонсы будут выходить по графику.
Напомним, в сентябре прошлого года Бузова должны была выступить на сцене ростовского клуба, однако незадолго до концерта стало известно, что мероприятие решили перенести на неопределённый срок. На отмене настаивала полиция из-за угроз диверсий и атак БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше